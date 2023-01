12 stars qui se sont exprimées au sujet des Nepo baby

Sacai et Moncler : bien plus qu'une collaboration pour les 70 prochaines années

Une capsule spéciale de pièces pour hommes et femmes fusionne les codes des deux marques, Sacai et Moncler, dans de nouveaux hybrides de style. Élévation du look montagnard qui vient à la ville grâce à la réinterprétation de Chitose Abe, directeur créatif de Sacai