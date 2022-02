Food

Comment cuisiner comme au Ritz ?

La Rolls des cours de cuisine ? L’école Ritz Escoffier, établissement historique caché sous le rutilant palace de la place Vendôme. Pour les wannabe, les amateurs en perfectionnement ou les cuisiniers à qui on ne la fait plus, cette institution restée confidentielle propose des cours bilingues pour découvrir et maîtriser les insaisissables subtilités du patrimoine culinaire français.