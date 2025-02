Joaillerie Haute Joaillerie : Graff dévoile l'impressionnant collier "The Gift of Love" Graff dévoile une création joaillière d’exception, résultat de plus de 6 000 heures de travail.

‘The Gift of Love’ – un collier composé d’un diamant Fancy Intense Yellow en forme de poire de 13,51 carats et d’une multitude de diamants blancs tailles baguette et rond brillant, avec un sertissage en or jaune et blanc