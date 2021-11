Game of stones : Louis Vuitton a présenté sa haute joaillerie à Prague

Au cours d’un gala exclusif qui a illuminé l’impressionnante salle Vladislav de l’ancien palais royal du château de Prague, Louis Vuitton a présenté sa nouvelle collection de haute joaillerie inspirée des héroïnes médiévales, “Riders of the Knights”. Décryptage d’un événement hors- norme placé sous le signe de la flamboyance et de l’“empowerment”.