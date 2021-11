Voici la première collection de Francesca Amfitheatrof pour Louis Vuitton

Francesca Amfitheatrof présente “Riders of the Knights”, sa toute première collection de haute joaillerie conçue pour Louis Vuitton. Un manifeste inspiré des héroïnes médiévales qui porte le sceau d’une créatrice aux multiples talents et à la personnalité bien trempée.