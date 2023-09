Joaillerie

Les reines de l'éclat : Lucrecia Buccellati, co-créatrice de Buccellati

Nommée en 2014 co-créatrice de la maison familiale Buccellati, fondée il y a 101 ans et rachetée par le groupe Richemont, cette passionnée d’équitation, mariée au galeriste David Wildenstein, travaille avec son père Andrea entre New York et Milan.