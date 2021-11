La tendance vintage grand siècle, cette nouvelle forme d'engagement

Ils ne jurent que par le style victorien, Empire ou Ancien Régime. Mais au-delà de la question vestimentaire, c’est une forme d’engagement politique que revendiquent aujourd’hui artistes et créateurs en rupture avec la société de consommation et ses ravages écologiques. Plus qu’une mode, un mode de vie.