Rainey Qualley : "Ma musique est avant tout personnelle"

Prenez une mère actrice – Andy MacDowell, figure emblématique des années 1980 et 1990 – et un père mannequin – Paul Qualley, aujourd’hui gérant de son ranch. Ajoutez une enfance partagée entre le Missouri et la Caroline du Nord, sans télévision ni voisins, préservée des frasques hollywoodiennes, et vous obtenez Rainey Qualley.