Lisa et Saoirse Ronan, stars de la campagne Louis Vuitton Printemps-Été 2025

Sous l’objectif de Steven Meisel, Lisa et Saoirse Ronan transcendent le temps et l’espace dans une campagne qui fusionne mode, art et philosophie grâce aux œuvres fascinantes de Laurent Grasso. Une ode à l’élégance intemporelle selon Louis Vuitton.