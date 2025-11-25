Swarovski illumine Paris et dévoile un pop-up
Tandis que les Champs-Elysées s'illuminent pour la saison hivernale, Swarovski inaugure un pop-up immersif sur la Place de L'Etoile.
Tandis que les Champs-Elysées s'illuminent pour la saison hivernale, Swarovski inaugure un pop-up immersif sur la Place de L'Etoile.
En avant-première absolue, nous avons franchi les portes d’Arendelle et, l’espace d’un instant, oublié que nous nous trouvions à Disneyland Paris. Une dose de magie qui deviendra bientôt réalité pour tous. Découvrez dans cet article la date officielle d’ouverture.