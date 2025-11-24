Messika choisit Kate Moss pour célébrer les fêtes
Pour ses vingt ans, Messika signe une campagne festive où lumière, mouvement et complicité composent un hymne vibrant à la célébration.
Entre lignes sculpturales, effets bijoux et inspirations couture, la solaire féminine s’impose cette saison comme un véritable accessoire-statement, alliant innovation technique, jeu de lumière et sensualité du design.