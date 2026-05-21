Suki Waterhouse incarne la nouvelle collection Miu Miu Upcycled
Avec sa collection Upcycled, Miu Miu transforme des classiques du vestiaire vintage en pièces uniques où mémoire, artisanat et modernité se rencontrent.
Avec sa collection Upcycled, Miu Miu transforme des classiques du vestiaire vintage en pièces uniques où mémoire, artisanat et modernité se rencontrent.
Née d’une amitié ancienne et d’un amour commun pour l’artisanat, la collection capsule de Gabriela Hearst et Paul Smith conjugue tailoring, mémoire familiale et paysages intérieurs dans une élégance profondément contemporaine.