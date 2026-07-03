Miley Cyrus entre dans la prestigieuse collection Barbie Signature
La collection Barbie Signature accueille Miley Cyrus avec une poupée de collection inspirée de son univers artistique et de son look emblématique du clip Golden Burning Sun.
La collection Barbie Signature accueille Miley Cyrus avec une poupée de collection inspirée de son univers artistique et de son look emblématique du clip Golden Burning Sun.
Pour sa première collection Pre-Spring chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink puise dans les archives de la maison pour composer un vestiaire évolutif où mémoire, illusion et modernité dialoguent avec naturel.
Et si le plus beau glow n'était pas celui que l'on crée artificiellement, mais celui que l'on révèle ? C'est toute la promesse du nouveau soin anti-âge imaginé par Susanne Kaufmann et Oh My Cream : un protocole exclusif de 60 minutes qui mise moins sur un effet immédiat que sur une peau durablement plus forte, plus dense et intensément hydratée.