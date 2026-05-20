Courrèges célèbre l’été dans une ode sensuelle au beachwear
Entre sensualité graphique et allure futuriste, Courrèges dévoile une garde-robe balnéaire sculptée par la lumière de Sam Rock.
Entre sensualité graphique et allure futuriste, Courrèges dévoile une garde-robe balnéaire sculptée par la lumière de Sam Rock.
Avec sa collection Veggie, Gentle Monster transforme l’univers maraîcher en fantasme futuriste à travers dix lunettes pliables, une campagne portée par Karina et Yosh, et des pop-up immersifs aux allures de jardin halluciné.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.