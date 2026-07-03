Saul Nash et lululemon concluent leur collaboration sous le soleil de l’été
Pensée comme une ode aux beaux jours, la dernière capsule SLNSH conjugue technicité, confort et esthétique contemporaine.
Pensée comme une ode aux beaux jours, la dernière capsule SLNSH conjugue technicité, confort et esthétique contemporaine.
Née de tests en conditions extrêmes, la Go Further Capsule incarne une innovation centrée sur les femmes. Chantelle Murnaghan, vice-présidente à la recherche et innovation produit, nous en dévoile davantage.
Pour sa première collection Pre-Spring chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink puise dans les archives de la maison pour composer un vestiaire évolutif où mémoire, illusion et modernité dialoguent avec naturel.
Et si le plus beau glow n'était pas celui que l'on crée artificiellement, mais celui que l'on révèle ? C'est toute la promesse du nouveau soin anti-âge imaginé par Susanne Kaufmann et Oh My Cream : un protocole exclusif de 60 minutes qui mise moins sur un effet immédiat que sur une peau durablement plus forte, plus dense et intensément hydratée.