Moncler Grenoble célèbre l'aventure solaire au cœur de l'Arizona
Dans les paysages brûlants du Tucson Mountain Park, Moncler Grenoble dévoile un vestiaire estival technique et raffiné, pensé pour accompagner l’aventure au plus près de la nature.
Dans les paysages brûlants du Tucson Mountain Park, Moncler Grenoble dévoile un vestiaire estival technique et raffiné, pensé pour accompagner l’aventure au plus près de la nature.
Avec sa collection Veggie, Gentle Monster transforme l’univers maraîcher en fantasme futuriste à travers dix lunettes pliables, une campagne portée par Karina et Yosh, et des pop-up immersifs aux allures de jardin halluciné.
Inspirée de l’Ibiza mythique des années 90, la capsule Fearless Summer de Ron Dorff et Brian Atwood mêle sensualité balnéaire, artisanat crochet et élégance solaire dans une garde-robe masculine pensée du rivage jusqu’au bout de la nuit.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.