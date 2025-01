Cette année, Rihanna ne se contente pas de lancer une collection, elle se glisse dans la peau de Cupidon en chef avec une gamme Saint-Valentin signée Savage x Fenty qui célèbre l’amour sous toutes ses formes. Une fois de plus, la chanteuse, icône de mode et entrepreneure, frappe fort avec des pièces qui allient sensualité, audace et inclusivité.