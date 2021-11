Régis Pennel, parisien, responsable, et engagé

Alors que la mode responsable est (enfin) annoncée comme "the next big thing", et que Paris se positionne à échéance 2024 comme capitale mondiale sur le sujet, certains acteurs français du business commencent à placer leurs pions. Régis Pennel, fondateur de L’Exception, est un des premiers à monter au front.