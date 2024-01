Elliot Page à Milan pour le défilé Gucci : découvrez son look et sa routine beauté

Avec Gucci Guilty, l'acteur, producteur et réalisateur Elliot Page s'est envolé pour Milan pour assister au premier défilé de la ligne masculine Gucci conçue par Sabato De Sarno. Nous l'avons rencontré pour découvrir ensemble le look choisi et sa routine beauté.