Pangaia, la mode en grandeur nature

Pangaia est probablement la marque de mode éco-responsable la plus inspirante du moment. Hors-saison, universelle, végan, organique, biodégradable, travaillée scientifiquement au plus proche des ressources de Mère Nature, mais aussi esthétiquement si juste, elle est la démonstration que le monde du luxe attendait pour enfin trouver le green cool. Entretien avec Maria Srivastava, Chief Marketing Officer, et Amanda J. Parkes, Chief Innovation Officer de Pangaia.