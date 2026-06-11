Monte-Carlo, théâtre de la nouvelle campagne estivale de Gucci
Dans le décor mythique de Monte-Carlo, Gucci dévoile le premier chapitre de sa campagne estivale, une célébration du voyage, de l’élégance et de l’art de vivre méditerranéen.
Dans le décor mythique de Monte-Carlo, Gucci dévoile le premier chapitre de sa campagne estivale, une célébration du voyage, de l’élégance et de l’art de vivre méditerranéen.
Avec Summer Atelier, sa toute première collection estivale, ALO transpose son univers de luxe décontracté sur les rivages méditerranéens à travers un vestiaire raffiné pensé pour accompagner chaque instant des vacances.