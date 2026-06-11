Industry Trends

Gucci célèbre son grand retour à Monaco sous le signe de Flora

À Monaco, Gucci célèbre cet été le soixantième anniversaire de Flora à travers une expérience immersive inédite à La Rose des Vents Monte-Carlo.

11.06.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Gucci

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Le Ballet de l'Opéra de Paris s'équipe aux couleurs de Salomon

L'Opéra national de Paris et Salomon scellent un partenariat inédit qui réunit l’excellence artistique et la culture de la performance autour d’une même passion du mouvement.

10.06.2026 by Pauline Borgogno
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Le cool instinctif de Rabanne pour la collection Resort 27

Avec Party ’26 et Spring ’27, Julien Dossena compose un vestiaire de contrastes où l’attitude prime sur les vêtements eux-mêmes.

10.06.2026 by Pauline Borgogno
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ALO signe sa première collection estivale inspirée du Sud de la France

Avec Summer Atelier, sa toute première collection estivale, ALO transpose son univers de luxe décontracté sur les rivages méditerranéens à travers un vestiaire raffiné pensé pour accompagner chaque instant des vacances.

10.06.2026 by Pauline Borgogno

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Ami Paris crie Victoires !

Un an après l’ouverture de son flagship rue de Turenne, la marque Ami Paris récidive avec une nouvelle adresse, plus confidentielle mais tout aussi symbolique.

11.06.2026 by Anne Gaffié
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Jacquemus habille l'esprit des Bleus aux côtés de Nike et de la FFF

Avec Nike et la Fédération Française de Football, Jacquemus revisite l’imaginaire des Bleus à travers une collection qui mêle héritage sportif, élégance française et engagement social.

12.06.2026 by Pauline Borgogno
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Scholl et Carel imaginent la sandale culte de l'été

Scholl et Carel signent une capsule exclusive qui revisite la mythique Pescura en mêlant confort iconique, élégance parisienne et esprit rétro-futuriste.

12.06.2026 by Pauline Borgogno
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Recette d'été : les linguine aux courgettes jaunes, fleur de courgette ricotta et pesto

Du 19 au 28 juin, le Basil Bar invite le chef Simon Auscher à imaginer une carte végétale et généreuse autour du Pesto Barilla, entre plaisirs de table et inspirations mode.

12.06.2026 by Pauline Borgogno
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Wheely étend son savoir-faire aux jets privés et orchestre une arrivée sans fausse note

À l’heure où l’aviation privée connaît une croissance soutenue, Wheely étend son service de suivi des vols aux jets privés pour offrir aux voyageurs une arrivée aussi fluide qu’exclusive.

12.06.2026 by Pauline Borgogno
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Erdem lance une édition limitée au profit de trois associations LGBTQIA+

À l’occasion de la Pride, Erdem dévoile un t-shirt en édition limitée inspiré de l’univers de Derek Jarman, dont les bénéfices seront reversés à trois associations majeures engagées auprès des communautés LGBTQIA+.

12.06.2026 by Pauline Borgogno
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Avec Leni Klum, Forever Guess célèbre l'art de se réinventer

À travers une campagne inspirée des feuilletons glamour des années 1990, Leni Klum prête ses traits à quatre archétypes féminins qui incarnent l’esprit audacieux et pluriel de Forever Guess.

11.06.2026 by Pauline Borgogno
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Elle Macpherson : "La beauté naturelle et authentique est un travail intérieur"

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11.06.2026 by Pauline Borgogno