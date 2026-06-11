Gucci célèbre son grand retour à Monaco sous le signe de Flora
À Monaco, Gucci célèbre cet été le soixantième anniversaire de Flora à travers une expérience immersive inédite à La Rose des Vents Monte-Carlo.
À Monaco, Gucci célèbre cet été le soixantième anniversaire de Flora à travers une expérience immersive inédite à La Rose des Vents Monte-Carlo.
Avec Summer Atelier, sa toute première collection estivale, ALO transpose son univers de luxe décontracté sur les rivages méditerranéens à travers un vestiaire raffiné pensé pour accompagner chaque instant des vacances.