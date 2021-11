Maison Sarah Lavoine et le musée du Louvre lancent la collection "Tuileries"

Voisine et amoureuse du jardin des Tuileries depuis 25 ans, la créatrice de Maison Sarah Lavoine s’est inspirée de la beauté du jardin royal imaginé par Catherine de Médicis au 16e siècle, pour proposer une collection d’accessoires de décoration en collaboration avec le musée du Louvre auquel le jardin des Tuileries est rattaché. Les matières, formes et couleurs de la collection "Tuileries" évoquent et magnifient les lignes et les perspectives du plus ancien jardin public de Paris.