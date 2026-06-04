Lipault prend son envol avec "In The Air" chez Merci
Jusqu’au 30 juin 2026, Lipault investit l’espace La Civette chez Merci avec In The Air, un pop-up immersif qui célèbre l’évasion à travers une expérience sensorielle et poétique.
Jusqu’au 30 juin 2026, Lipault investit l’espace La Civette chez Merci avec In The Air, un pop-up immersif qui célèbre l’évasion à travers une expérience sensorielle et poétique.
Entre Coachella, le Caesars Palace et un road trip à travers les États-Unis, l’actrice britanno-argentine ne reste pas longtemps en place. On la retrouvera prochainement dans Lucky, la série estivale d’Apple TV+. “J’étais attirée par l’idée d’incarner un personnage qui aspire à la stabilité, à s’enraciner et à créer des liens solides, à ne pas avoir l’impression que le sol va se dérober sous ses pieds.”