Margiela fait l'objet d'une vente aux enchères chez Artcurial

Après la rétrospective du Palais Galliera, et l’exposition Margiela/Hermès au Musée des Arts Décoratifs, Artcurial célèbre à son tour le génie belge de la mode, Martin Margiela. Du 6 au 11 mars 2019, l’œuvre du génial créateur fera l’objet d’une vente aux enchères online, réunissant environ 200 pièces rares ou insolites, vêtements et accessoires, créées entre 1989 et 2009.