Voici la première marque originaire de Silicon Valley

Attention Paris ! La prochaine capitale de la mode pourrait être en train de se former là où on s'y attend le moins : au cœur de la Silicon Valley, en Californie, où la jeune marque Soul of Nomad s'adresse à la nouvelle génération d'hommes et de femmes, avec un goût pour l'innovation et un esprit nomade.