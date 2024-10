La nouvelle campagne Versace Icons se dévoile avec Anne Hathaway et Cillian Murphy

"Maille métallique, cuir, tailleurs pointus — les icônes Versace que je porte encore et encore — et ici sur les icônes Anne Hathaway et Cillian Murphy. C'est intemporel, puissant, iconique", révèle la directrice artistique Donatella Versace en préambule.