Kate Moss, Lewis Hamilton et Alessandro Michele rendent hommage à Karl Lagerfeld

Pour rendre hommage à l'héritage du directeur de la création, la Maison présentera "A Tribute to Karl : The White Shirt Project". Des créatifs interprèteront leur propre interprétation de sa chemise blanche emblématique, notamment Cara Delevingne, Diane Kruger, Kate Moss, Amber Valletta, Lewis Hamilton, Tommy Hilfiger, Alessandro Michele, Takashi Murakami et plus encore. Organisé par Carine Roitfeld, le projet sera lancé pendant la Fashion Week de Paris en septembre et soutiendra l’initiative caritative "Sauver la Vie" en faveur de la recherche médicale à l’Université Paris Descartes.