Tina Kunakey, actrice et mannequin française reconnue pour son charisme et sa beauté naturelle, prête son visage à la dernière campagne de Nike en collaboration avec la marque japonaise Sacai. Aux côtés de son frère, Zakari Kunakey, elle incarne les valeurs de soutien mutuel et de persévérance, qui sont au cœur de cette collection exclusive.