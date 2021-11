Ketzia et Sivan Chetrite dévoilent "TRESSE"

Tressé, c’est tout d’abord un histoire de famille, celle d’Evelyne, Ketzia et Sivan Chetrite. Fidèles à leurs racines méditerranéennes, ils dévoilent une nouvelle marque très solaire de vêtements et objets de décoration, où leurs inspirations, souvenirs, enfances et voyages s’entremêlent.