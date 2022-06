Food

Un nouveau concept Emporio Armani Caffè & Ristorante ouvre à Milan

L'adresse est la même : via Croce Rossa. L'espace, Emporio Armani & Ristorante, est complètement différent. La formule, l'agencement, le design et le menu ont tous changé, dans un lieu où chacun peut se détendre à sa guise et est ouvert du matin jusqu'à tard le soir.