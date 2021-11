Elisabetta Franchi lance sa fondation en faveur des animaux

Pour la créatrice de mode italienne Elisabetta Franchi, la mode n’est pas une fin en soi. Utiliser sa renommée et ses revenus pour une cause qu’elle juge juste, lui semble plus approprié. C’est pourquoi elle vient de créer sa propre fondation en faveur des animaux. Un charity déjà reconnu comme une organisation non lucrative d’utilité sociale (ONLUS).