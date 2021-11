Dream Assembly, la recherche selon Farfetch

Plate-forme de e-commerce en mode premium référente depuis plus de dix ans, Farfetch a décidé de diversifier ses services. Store of The Future, Farfetch Black & White Solutions, Browns, Stadium Goods, New Guards Group... on ne compte plus ses initiatives. C’est un de ses petits dernièrs satellites, Dream Assembly, qui résume le mieux l’esprit pionnier de la maison, comme nous l’explique Carol Hilsum, directrice de l’Innovation pour la marque.