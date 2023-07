Femmes

Juliette Armanet : "Je me suis intéressée à la mode sur le tard"

Une salopette, un T-shirt : il aura suffi de deux pièces à la chanteuse Juliette Armanet pour imposer un style décalé et instinctif à la collection capsule “Turn Up the Volume” qu’elle co-crée avec la maison Claudie Pierlot.