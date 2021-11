Chanel ouvre une salle de jeu éphémère à Moscou

Fashion Week

Chanel, Printemps-Été 2017

Chanel se tourne vers le futur. Un futur de Space Opera, où l'étendard du savoir-faire est brandi par des Stormtroopers en habits de bal: tailleurs en tweed, nuisettes en mousseline et patelots en denim? Karl Lagerfeld est aux commandes de ce Data Center où l'avenir tient plus du fantasme que des mathématiques... La mode et Paris, n'ont-elles pas toujours préféré les romans aux sciences exactes?