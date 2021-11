Hommes

Pourquoi la vie est plus belle en Ami

Parce que le Parisien est (contre toute attente) aussi jovial et optimiste que râleur, Alexandre Mattiussi livrait en janvier dernier une collection hiver forte, smart, mais pleine d'entrain, à mi-chemin entre les cool vibes de l'adolescent intra muros et une énergie stylistique proche d'une pile Duracel. A l'image des trois vidéos qui mettent en scène la joyeuse bande brandée A, M et I.