Industry Trends

Alaïa sublime le denim avec une sensualité sculpturale

Avec sa première ligne denim, Alaïa insuffle au jean une sensualité maîtrisée, portée par six silhouettes sculpturales pensées comme une seconde peau.

09.04.2026 by Pauline Borgogno
pants back person shoe high heel jeans adult male man woman
Crédits : Courtesy of Alaïa

Tags

industry-trendsdenimalaia

Articles associés

handbag adult female person woman shoe purse city walking tie

Industry Trends

Maison Labiche décline deux séries cultes en vestiaire contemporain

Maison Labiche signe deux capsules inédites inspirées des univers de Friends et Sex and the City, hommage textile à l’amitié et à l’énergie new-yorkaise.

07.04.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear shoe sneaker person body part thigh

Industry Trends

Balenciaga dévoile les sneakers Radar et Triple S.2, nouvelles lignes de force

Entre innovation esthétique et rigueur du quotidien, Balenciaga célèbre la discipline comme moteur de création et d’accomplissement.

08.04.2026 by Pauline Borgogno
arch architecture building house housing staircase corridor indoors

Industry Trends

Avec "Longue Vue", Polène déploie l'art de regarder autrement

Avec Longue Vue, Polène inaugure un espace éditorial sensible où regards, matières et récits redessinent les contours de la création.

08.04.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

publication adult male man person magazine

Hommes

Arnaud Valois : "Je suis attiré par des récits qui interrogent la masculinité"

De “Selon Charlie” à “120 battements par minute”, en passant par “Becoming Karl Lagerfeld” et “The Morning Show”, l’acteur impose un parcours rare, où présence magnétique et finesse du jeu font de chaque rôle une exploration de l’intime et de l’émotion. Le 8 avril, on le retrouvera à l’affiche de “La Femme de”, de David Roux, aux côtés de Mélanie Thierry.

09.04.2026 by Laure Ambroise
photography face head person portrait bottle perfume adult male man

French Riviera

Quels parfums masculins définissent le vestiaire olfactif de 2026 ?

En 2026, la parfumerie masculine change de ton.  Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance. Des signatures iconiques aux maisons de niche, chaque création laisse une empreinte et affirme une allure.

01.04.2026 by Kamel Boussekaoui
accessories adult blonde face female hair head person photography portrait sunglasses woman glasses

Industry Trends

Dyson lance son ventilateur portable, le Dyson HushJet™ Mini Cool

Pensé pour les vies en mouvement, le Dyson HushJet™ Mini Cool offre une fraîcheur instantanée dans un format aussi compact qu’élégant.

09.04.2026 by Pauline Borgogno
blonde hair person accessories jewelry necklace adult female woman pendant

Joaillerie

Louis Vuitton célèbre 130 ans de Monogram avec Color Blossom

À l’occasion des 130 ans du Monogram, Color Blossom réinvente les codes joailliers avec audace, couleur et liberté de style.

09.04.2026 by Pauline Borgogno
brunch burger cup knife plate pottery adult bride person woman

Food

Prunier accueille le brunch qui change tout en famille

Chaque dimanche, une expérience d’exception réunit parents et enfants autour d’un brunch où luxe, créativité et art de vivre parisien se réinventent grâce à Jolis Kids.

09.04.2026 by Pauline Borgogno
pants back person shoe high heel jeans adult male man woman

Industry Trends

Alaïa sublime le denim avec une sensualité sculpturale

Avec sa première ligne denim, Alaïa insuffle au jean une sensualité maîtrisée, portée par six silhouettes sculpturales pensées comme une seconde peau.

09.04.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear shoe sneaker person shorts

Shopping

Running : les essentiels pour se (re)mettre à la course à pied

Les beaux jours reviennent, et avec notre motivation. Pour encourager nos efforts, rien de tel que de s'équiper avec le nec plus ultra

08.04.2026 by Pauline Borgogno
food food presentation bread cocoa dessert ice cream almond produce seed frozen yogurt

Food

Comment réussir un parfait Twix vegan, healthy et protéiné ?

Pour un en-cas sain et gourmand, on s'essaie à cette recette qui a tout bon.

09.04.2026 by Pauline Borgogno