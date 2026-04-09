Alaïa sublime le denim avec une sensualité sculpturale
Avec sa première ligne denim, Alaïa insuffle au jean une sensualité maîtrisée, portée par six silhouettes sculpturales pensées comme une seconde peau.
Avec sa première ligne denim, Alaïa insuffle au jean une sensualité maîtrisée, portée par six silhouettes sculpturales pensées comme une seconde peau.
De “Selon Charlie” à “120 battements par minute”, en passant par “Becoming Karl Lagerfeld” et “The Morning Show”, l’acteur impose un parcours rare, où présence magnétique et finesse du jeu font de chaque rôle une exploration de l’intime et de l’émotion. Le 8 avril, on le retrouvera à l’affiche de “La Femme de”, de David Roux, aux côtés de Mélanie Thierry.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.