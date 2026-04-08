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Avec "Longue Vue", Polène déploie l'art de regarder autrement

Avec Longue Vue, Polène inaugure un espace éditorial sensible où regards, matières et récits redessinent les contours de la création.

08.04.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Polène

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