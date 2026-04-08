Avec "Longue Vue", Polène déploie l'art de regarder autrement
Avec Longue Vue, Polène inaugure un espace éditorial sensible où regards, matières et récits redessinent les contours de la création.
Avec Longue Vue, Polène inaugure un espace éditorial sensible où regards, matières et récits redessinent les contours de la création.
Le printemps apporte toujours avec lui une forme de promesse, celle du renouveau, d’une fraicheur presque instinctive. Chez Trudon cette sensation a pris un visage : celui d’Hugo Ferroux, une arrivée discrète mais décisive, un souffle qui transforme en douceur.