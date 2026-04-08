Balenciaga dévoile les sneakers Radar et Triple S.2, nouvelles lignes de force
Entre innovation esthétique et rigueur du quotidien, Balenciaga célèbre la discipline comme moteur de création et d’accomplissement.
Entre innovation esthétique et rigueur du quotidien, Balenciaga célèbre la discipline comme moteur de création et d’accomplissement.
Le printemps apporte toujours avec lui une forme de promesse, celle du renouveau, d’une fraicheur presque instinctive. Chez Trudon cette sensation a pris un visage : celui d’Hugo Ferroux, une arrivée discrète mais décisive, un souffle qui transforme en douceur.