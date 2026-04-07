Maison Labiche décline deux séries cultes en vestiaire contemporain
Maison Labiche signe deux capsules inédites inspirées des univers de Friends et Sex and the City, hommage textile à l’amitié et à l’énergie new-yorkaise.
Maison Labiche signe deux capsules inédites inspirées des univers de Friends et Sex and the City, hommage textile à l’amitié et à l’énergie new-yorkaise.
En 2026, le parfum se porte comme une seconde peau.
Il accompagne, souligne et révèle.
Une écriture intime, où chaque sillage devient une signature.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.