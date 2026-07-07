Chez Chanel, Matthieu Blazy ouvre le livre des contes
Matthieu Blazy puise dans un livre ayant appartenu à Gabrielle Chanel pour imaginer une collection Haute Couture où le conte nourrit la virtuosité des ateliers.
Matthieu Blazy puise dans un livre ayant appartenu à Gabrielle Chanel pour imaginer une collection Haute Couture où le conte nourrit la virtuosité des ateliers.
À la Fashion Week Haute Couture de Paris, Iris van Herpen dévoile Sonic Starquakes, une collection spectaculaire où astrophysique, matière vivante et savoir-faire d'exception composent une nouvelle vision du corps en résonance avec l'univers.
Jonathan Anderson dévoile une deuxième collection haute couture pour Dior où l'héritage de la maison s'allège au profit d'une silhouette vivante, inspirée par l'art sculptural de Lynda Benglis et la puissance évocatrice de la nature.
En faisant de l'incertitude le moteur de la création, Daniel Roseberry signe pour Schiaparelli une collection de haute couture où l'expérimentation des matières et le savoir-faire artisanal ouvrent un nouveau territoire entre mode, sculpture et art.
Entre poésie céleste et personnalisation créative, Sahag Arslanian dévoile Lunar Eclipse et Chroma in Motion, deux collections de joaillerie qui explorent la lumière, la couleur et l'expression de soi à travers un langage esthétique singulier.
Figure majeure de l'art contemporain français et cofondateur du mouvement Supports/Surfaces, Claude Viallat nous ouvre les portes de son atelier nîmois. Une rencontre rare où l'artiste revient sur près de soixante ans de création, son dialogue avec la couleur, la matière et cette forme devenue l'une des signatures les plus emblématiques de la peinture contemporaine.
Jonathan Anderson dévoile une deuxième collection haute couture pour Dior où l'héritage de la maison s'allège au profit d'une silhouette vivante, inspirée par l'art sculptural de Lynda Benglis et la puissance évocatrice de la nature.