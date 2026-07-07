Birkenstock x Repetto : entre grâce et fonctionnalité
Birkenstock 1774 et Repetto signent une collaboration aussi désirable qu'inattendue.
Birkenstock 1774 et Repetto signent une collaboration aussi désirable qu'inattendue.
À l'aube de ses 60 ans, au Palais de Tokyo, la maison offre bien plus qu'une rétrospective : photographies iconiques, pièces d'archives et engagement en faveur des femmes racontent l’approche avant gardiste de la Maison en matière de création, de savoir faire, de féminité et d’image.
Entre poésie céleste et personnalisation créative, Sahag Arslanian dévoile Lunar Eclipse et Chroma in Motion, deux collections de joaillerie qui explorent la lumière, la couleur et l'expression de soi à travers un langage esthétique singulier.
Figure majeure de l'art contemporain français et cofondateur du mouvement Supports/Surfaces, Claude Viallat nous ouvre les portes de son atelier nîmois. Une rencontre rare où l'artiste revient sur près de soixante ans de création, son dialogue avec la couleur, la matière et cette forme devenue l'une des signatures les plus emblématiques de la peinture contemporaine.
Jonathan Anderson dévoile une deuxième collection haute couture pour Dior où l'héritage de la maison s'allège au profit d'une silhouette vivante, inspirée par l'art sculptural de Lynda Benglis et la puissance évocatrice de la nature.