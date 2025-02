Nouvelle destination prisée, le Costa Rica abrite bien des charmes et des secrets, de sa côte caribéenne à ses étendues de plages au bord du Pacifique, des volcans au nord du pays sans oublier sa jungle luxuriante. C’est là que nous allons, à l’Hacienda Alta Gracia, Auberge Resorts Collection, un havre de paix niché dans les montagnes verdoyantes. Un espace hors du temps au milieu de la nature. "Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté."