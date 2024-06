Réputée pour ses instruments d’écriture et ses pièces de maroquinerie, Montblanc excelle aussi en haute horlogerie depuis 1997. En intégrant Minerva en 2007, elle s’enrichit d’un savoir-faire et d’un outil exceptionnels. Le passé de la manufacture de Villeret se retrouve encore dans les références actuelles de l’horloger. En attestent ses déclinaisons de la collection « 1858 » taillées pour les cimes ou sa gamme Iced Sea dédiée autant aux abysses qu’aux glaciers. Sans oublier les complications et les rouages avec la superbe édition revisitée des chronographes Minerva, le Unveiled Minerva Monopusher Chrono