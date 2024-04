International Watch Review Montblanc à l'assaut des grands espaces Réputée pour ses instruments d’écriture et ses pièces de maroquinerie, Montblanc excelle aussi en haute horlogerie depuis 1997. En intégrant Minerva en 2007, elle s’enrichit d’un savoir-faire et d’un outil exceptionnels. Le passé de la manufacture de Villeret se retrouve encore dans les références actuelles de l’horloger. En attestent ses déclinaisons de la collection « 1858 » taillées pour les cimes ou sa gamme Iced Sea dédiée autant aux abysses qu’aux glaciers. Sans oublier les complications et les rouages avec la superbe édition revisitée des chronographes Minerva, le Unveiled Minerva Monopusher Chrono

MONTBLANC ICED SEA 0 OXYGEN DEEP 4810 : BOÎTIER SANS OXYGÈNE EN TITANE, 43 MM – CORNES INCURVÉES AU FINI POLI ET SATINÉ – LUNETTE MOLETÉE ROTATIVE UNIDIRECTIONNELLE EN ALUMINIUM ANODISÉ NOIR – COURONNE VISSÉE ET CANNELÉE EN TITANE AVEC EMBLÈME MONTBLANC EN RELIEF – CADRAN GLACIER EFFET SFUMATO BLEU – CHIFFRES ARABES ET INDEX RHODIÉS BLANCS LUMINESCENTS, EMBLÈME INSPIRÉ DU SCEAU D’EXPORTATION VINTAGE DE MINERVA À 6 H – VERRE SAPHIR BOMBÉ RÉSISTANT AUX RAYURES AVEC DOUBLE TRAITEMENT ANTIREFLET – CALIBRE AUTOMATIQUE DE MANUFACTURE MB 29.29 CERTIFIÉ COSC, 120 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE – FONCTIONS HEURES, MINUTES ET SECONDES AU CENTRE, DATE À 3 H – BRACELET INTERCHANGEABLE EFFILÉ EN CAOUTCHOUC NOIR, DOUBLE BOUCLE DÉPLOYANTE EN ACIER INOXYDABLE AVEC SYSTÈME DE RÉGLAGE FIN – ÉTANCHÉITÉ À ENVIRON 4 810 M.