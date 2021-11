Swatch s'associe au Louvre pour de nouveaux designs

Du 22 mai au 17 juin 2019, le musée du Louvre et Swatch dévoilent leur collaboration inédite dans la boutique éphémère du musée du Louvre. Un motif Swatch X You exclusif réalisé à l’occasion des 30 ans de la Pyramide et trois designs issus de chefs d’oeuvre des collections du musée seront proposés aux visiteurs qui pourront créer sur place, en quelques clics, une montre personnalisée.