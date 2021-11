La Tourbillon Automatique Talisman, l'ultra-féminine de Richard Mille

Passionné par le sport automobile, ayant fait de l’innovation et de l’audace technologique les vertus cardinales de la maison horlogère portant son nom, on aurait pu croire Richard Mille uniquement tourné vers une clientèle masculine. Il n’en est rien. Il propose, depuis 2005, des montres ultraféminines, à l’image du nouveau modèle RM 71-01 Tourbillon Automatique Talisman, venant couronner toute une collection pour dame. Haute horlogerie et hot séduction…