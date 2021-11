Quel est le bastion allemand de la haute-horlogerie ?

En matière de savoir-faire horloger, peu de régions peuvent rivaliser avec le Jura suisse... sauf une certaine vallée saxonne où se tient le bastion de l’horlogerie allemande : la ville de Glashütte, non loin de Dresde. C’est d’ici que la manufacture Glashütte Original, forte d’une histoire et d’une tradition centenaires, travaille à sa renommée, déjà 100 % acquise auprès des connaisseurs. Retour sur une saga pleine de tumultes, dont le fil conducteur serait l’amour de la précision et du travail bien fait.