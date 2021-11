Pourquoi vous allez ressortir votre montre Casio

C’est l’un des modèles horlogers les plus emblématiques de la décennie 90. Il a, alors, définitivement changé le poignet des hommes. Esthétiquement et techniquement. La “G-Shock“ (pour Gravitational Shock) fête ses 35 ans de bons et loyaux services chez Casio, l’occasion de revenir sur un best-seller pas vraiment annoncé.