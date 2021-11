Marie-Emmanuelle Chassot : "Baume est née d’une prise de conscience"

Nouveau-né du groupe Richemont, la marque horlogère Baume touche la « millennial generation » et aussi les amateurs de belles montres. Ethique, originale et disruptive, elle transgresse codes et traditions, pour prendre son envol avec une offre innovante. Rencontre avec Marie-Emmanuelle Chassot, directrice de la marque.